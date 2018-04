Frohnleiten: Caritas dankte für die Haussammlung

27.04.2018, 00:00 Uhr

Die Spenden der Caritas Haussammlung werden ausschließlich für arme Menschen in der Steiermark verwendet. Unter anderem werden die Notschlafstellen in Graz und Leoben, das Marienstüberl und die Marienambulanz in Graz unterstützt, zehn Prozent der Spenden verbleiben in der jeweiligen Pfarre.