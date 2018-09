Fulminantes Feuerwehrfest in St. Oswald

12.09.2018, 00:00 Uhr

Mit ABI Bernhard Konrad, HBI Johann Steinwender und den Bürgermeistern Andreas Staude/St.Oswald und Josef Birnstingl/St.Bartholomä zeichnete NAbg. Karin Greiner verdienstvolle Feuerwehrleute des Feuerwehrabschnitts aus. So wurde für seine 50jährige Mitgliedschaft bei der FF Oswald-St.Bartholomä Franz Reinisch geehrt. Für 40jährige Zugehörigkeit wurden August Adam, Franz Hacker, Alfred Ott, Josef Schlögl und Erwin Winkler (alle FF Berndorf), Johann Reicht/FF Hitzendorf und Günter Kapfenberger/FF Gratwein-Straßengel, Josef Schmer/FF St. Oswald-St.Bartholomä sowie Josef Huber und Hubert Strommer (beide FF Steinberg-Rohrbach) ausgezeichnet.Für besondere Verdienste im Feuerwehrwesen erhielt Mathias Huber/FF Steinberg-Rohrbach das Verdienstkreuz der Landesregierung in Bronze. Das Verdienstzeichen in Silber erhielten Andreas Zach und Andreas Glanner (beide FF Gratkorn-Markt), Hannes Hausegger und Günter Hauser (FF Hitzendorf), Christian Gruber und Dietmar Meixner (Steinberg-Rohrbach) sowie Johan Hergan/FF Berndorf.