Gartenflüsterer Karl Ploberger zu Gast in Hausmannstätten

AT

, Hauptstraße 50 , 8071 Hausmannstätten AT

Festsaal der NMS Hausmannstätten , Hauptstraße 50 , 8071 Hausmannstätten AT

Karl Ploberger gibt am 4. Mai in Hausmannstätten Tipps zum Start in die Gartensaison. Der Biogärtner, Gartenbuchautor und Publikumsliebling mit dem Grünen Daumen liest ab 19:00 Uhr im Festsaal der NMS aus seinem Buch „Der Gartenflüsterer“, einem Ratgeber durch das Gartenjahr. Ob Gemüsebeet, Balkonkisterl oder Cottage-Gärten nach englischem Vorbild, Ploberger hat zum Thema Garteln die richtigen Tipps. „Ich freue mich mit meinen Pflanzen über die Erfolge und schimpfe sie manchmal, wenn sie nicht wachsen wollen, aber nicht laut, sondern flüsternd“, sagt der Hobbygärtner, der sich im Selbststudium ein umfassendes Pflanzenwissen aneignete. Eintritt 15 Euro.