Gössendorf: Hüttengaudi löst den Feuerwehrball ab

01.01.2018, 21:49 Uhr

Im Winter hingegen, wenn die dortigen Florianis zum traditionsreichen Feuerwehrball (einst beim Lindenwirt) in die Wagenhalle laden, ist die “Hütte“ zwar voll, echte Stimmung mochte aber nie so recht aufkommen.Deshalb gehen die findigen Gössendorfer Feuerwehrler mit Kommandant Gerald Wonner und seinem Stellvertreter Gerald Zechner in diesem Winter neue Wege – und laden am 6. Jänner ab 16 Uhr zu “Winterzauber & Hüttengaudi“. Das bedeutet: vier Hütten draußen am Vorplatz, Lagerfeuer, Sternsinger und Neujahrgeiger; vier Hütten drinnen, Stehtische, ein paar Bierbänke und Schmankerln sowie Hüttengaudi in der Wagenhalle – keine Disco im Keller, keine Bar im ersten Stock, die Gäste bleiben auf einem Fleck und werden dort bestens versorgt. Kurz: Das Strawanzen-Konzept wir in den Winter übernommen, der nächste Hit ist vorprogrammiert – und das bei freiem Eintritt!