Graz-Umgebung blüht auf

12.09.2018, 00:00 Uhr

Beim Blumenschmuckbewerb "Flora 18" konnten wieder zahlreiche Preise geholt werden.

Der Wetterlaune getrotzt

In diesem Jahr wurde die Zahl sieben für die Marktgemeinde Laßnitzhöhe zur Glückszahl. Die Kommune wurde beim Blumenschmuckbewerb vergangene Woche in Haus im Ennstal bereits zum siebten Mal mit der heiß begehrten Auszeichnung "Flora 18" für den schönsten Markt mit fünf Floras gekürt.„Wir hatten ein sehr wetterlaunisches Jahr, denn der Frühling war sehr regnerisch und der Sommer dann sehr heiß. Wir haben sehr viel Arbeit und Kosten in unseren Blumenschmuck investiert, und umso mehr freut es mich, dass es wieder geklappt hat. Ein großes Danke geht an die Gemeindemitarbeiter, insbesondere an Herrn Heinz Kielhauser für seinen unermüdlichen Einsatz sowie an den Tourismusverband Region Laßnitzhöhe, die Natur- und Bergwacht, den Naturschutzbund, den Verein Gekko und den Kindergarten Laßnitzhöhe", sagte Bürgermeister Bernhard Liebmann voller Stolz.

Ganzer Bezirk vorne dabei

Auch der Obmann des Tourismusverbandes Region Laßnitzhöhe, Stefan Liebmann, freute sich und bedankte sich, dass wieder so viele private Häuser und Gärten mitgemacht haben. Der Bezirk Graz-Umgebung hat insgesamt wieder hervorragend abgeschnitten. Vier Floras erhielten Eggersdorf bei Graz und Premstätten für die schönsten Märkte. Als schönstes Blumendorf wurde auch heuer wieder Fernitz-Mellach mit fünf Floras ausgezeichnet.