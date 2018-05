Grazer Krauthäuptel zum Schlecken

01.05.2018, 19:00 Uhr

Das ist wirklich ein exklusives Produkt: Den Grazer Krauthäuptel gibt es ab sofort auch als Eis.

Genau zehn Jahre ist es her, als die GenussRegion Grazer Krauthäuptel ihren Anfang machte. Erst kürzlich wurde das Jubiläum gefeiert (die WOCHE hat berichtet). Und jetzt gibt es schon die nächste Sensation. Das Grazer Krauthäuptel-Eis, vermutlich das erste Salat-Eis überhaupt, wurde vom Sax-Eis-Team kreiert und steht ab sofort in allen 17 Sax-Verkaufsflächen in der Steiermark zur Verfügung.Die zündende Idee kam eigentlich von Andreas Cretnik, dem Geschäftsführer des Vereins „Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.". Wie jedes Jahr geht dieser auch in den heurigen Sommerferien wieder auf große Eis-Tour durch Österreich. Mit im Gepäck ist heuer das erfrischend schmeckende Grazer Krauthäuptel-Eis. "Der Verein hat bei uns für das Krauthäuptel-Eis angefragt und wir haben dann einen Tag experimentiert", erzählt Sax Eis-Geschäftsführer Hans Schwar. Herausgekommen ist eine wahre Eis-Sensation, die den Eis-Hungrigen in diesem Sommer noch viel Freude bereiten wird.

Quasi die wichtigste Zutat kommt dabei von den Grazer Krauthäuptel-Landwirten um Markus Hillebrand, Manfred Nußbaum und Bernhard Gogg. Sie waren auch die ersten Tester des neuen Eis-Hits. "Dass man den Grazer Krauthäuptel so herausschmeckt und das Eis trotzdem so erfrischend wirkt, ist wirklich beeindruckend", ist Bernhard Gogg positiv überrascht. "Der Krauthäuptel wird nur gewaschen und kommt im Rohzustand hinein", erklärt Petra Großschädl, die kreative Ader im Sax Eis-Führungsteam.Sowieso setzt man beim Eisproduzenten, der in Kalsdorf under dem Lokal "Das Leo" angesiedelt ist, auf Regionalität. Die Milch für nicht veganem Eis, das Krauthäuptel-Eis ist allerdings eines, kommt vom Bio-Milchbauernhof aus Mantscha. "Bei uns ist wirklich das drinnen, was draufsteht", freut sich Hans Schwar auf die anlaufende Eissaison.