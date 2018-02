Großgemeinde lässt Jugend zu Wort kommen

02.02.2018, 05:00 Uhr

Um den Eltern unter die Arme zu greifen, gewährt die Gemeinde für Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Gratwein-Straßengel haben, eine Förderung von 15 Euro pro Woche der Sommerbetreuung.

Mitbestimmen können

Wer nicht nur sein Ferienprogramm gestalten, sondern darüber hinaus gleich mitbestimmen will, was in der Gemeinde passiert, hat mit der Jugendbeteiligung der Marktgemeinde die Möglichkeit dazu. An den Jugendsprechtagen (1. März, 24. Mai, 20. September, jeweils um 18 Uhr im ClickIn) gibt’s für die jüngeren Gemeindebürger die Chance, mit eigenen Ideen, Anfragen oder auch Beschwerden an den Jugendausschuss heranzutreten. "In einer so großen Marktgemeinde wie Gratwein-Straßengel steht die Gemeinschaft immer im Vordergrund. Die Jugend soll mitbestimmen können, was geschieht, und sich an Projekten beteiligen dürfen", sagt Papst. So sind einstige Anregungen bereits in die Tat umgesetzt worden – wie mehr Raum für sportliche Aktivitäten. "Unsere Jugend kann selbst so einiges bewegen. Sie kommen mit Ideen und dem Willen, sich aktiv daran zu beteiligen, und wir ermöglichen den Rahmen."Mit der Initiative "Deine Idee, dein Projekt" gibt’s heuer außerdem die Gelegenheit, das Taschengeld aufzustocken: Individuelle Jugendprojekte können bis zu 500 Euro wert sein.Das eingereichte Jugendprojekt sollte nicht dem Selbstzweck dienen, sondern zumindest eine kleine Gruppe von jungen Menschen, die einen Bezug zur Gemeinde aufweisen, miteinbeziehen.Alle Infos zu den Jugendsprechtagen und den Jugendprojekten gibt’s unter der Gemeindehomepage (www.gratwein-strassengel.gv.at) oder unter urdl-neuhold@gratwein-strassengel.gv.at.