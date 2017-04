Hochzeit bei der FF Gössendorf

29.04.2017, 17:57 Uhr

Mit Roman Zechner ist am 29. April ein weiterer Angehöriger der FF Gössendorf in den Hafen der Ehe eingelaufen. Die Kameradinnen und Kameraden wünschen dem frisch vermählten Paar Jasmin und Roman alles Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg!

Wenn ein Feuerwehrkamerad heiratet, lassen ihn die Angehörigen seiner Feuerwehr auf diesem "schweren Weg" natürlich nicht im Stich. Und so hatte auch Roman Zechner bei der Hochzeit mit seiner Jasmin zahlreiche Unterstützung seitens der FF Gössendorf, an der Spitze natürlich Kommandant Gerald Wonner und sein Stellvertreter Gerald Zechner.Wer Feuerwehrleute kennt, weiß, dass sich diese so einiges einfallen lassen.So musste Roman bereits auf dem Weg zur Trauung ins Schloss Klingenstein einige Schwierigkeiten meistern (fachgemäßes Versorgen von Holz nach einem "Unfall" ), ehe er in einer sehr schönen Zeremonie seiner Braut das Ja-Wort gab. Und auch danach gab es eine Aufgabe, nämlich Wurstsemmeln für die hungrigen Gäste zuzubereiten. Alles kein Problem - Roman stellte die Stromversorgung her, den Rest erledigte Jasmin.Auch wenn bei diesen Voraussetzungen (ein Feuerwehrmann, der aus einer Feuerwehrfamilie stammt und von seiner Feuerwehr an diesem Tag massiv unterstützt wird) ohnedies nichts schief gehen kann, wünschen alle Angehörigen der FF Gössendorf Roman und seiner Jasmin alles erdenklich Gute auf ihrem gemeinsamen Lebensweg!