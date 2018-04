Jubiläum für den Krauthäuptel

24.04.2018, 12:57 Uhr

Zehnter Geburtstag der Genussregion Grazer Krauthäuptel-Bauern.

Ein besonderes Jubiläum gab es kürzlich für die Genussregion Grazer Krauthäuptel zu feiern. Zum heurigen Saisonstart feierten die Krauthäuptel-Bauern mit zehn herausragenden Köchen der Genusshauptstadt Graz das zehnjährige Bestehen ihrer Genussregion. „Der Grazer Krauthäuptel ist in knackiger Frische wieder da“, freute sich Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein. Auf 150 Hektar wird überwiegend im Grazer Raum und in der Südoststeiermark der Grazer Krauthäuptel kultiviert.

Krauthäuptel als Berufung

„Unsere Berufung ist es, den Steirern hochwertigen Salat zu servieren“, sagt Markus Hillebrand als Sprecher der 32 Krauthäuptel-Bauern der Genussregion. "Jährlich über zehn Millionen Salatköpfe, die am Markt angeboten werden, liefern den Beweis, dass der Grazer Krauthäuptel ein wahres Edelprodukt der Genusshauptstadt Graz ist. Ich danke den zahlreichen Bäuerinnen und Bauern, die jeden Tag in der Früh aufstehen, um die Salatspezialität frisch auf dem Markt anzubieten“, gratuliert auch Landesrat Johann Seitinger zum Jubiläum. Im Laufe der Woche wird diese exklusive steirische Spezialität dann in ausreichenden Mengen auf unseren Märkten im Angebot stehen. „Produkte wie der Grazer Krauthäuptel gehören untrennbar zur Erfolgsgeschichte der Genusshauptstadt Graz“, zeigt sich Waltraud Hutter von der Genusshauptstadt Graz überzeugt.