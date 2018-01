Kindermaskenball in Gratkorn

AT

, 8101 Gratkorn AT

kulturhaus , 8101 Gratkorn AT

Die Kinderfreunde Gratkorn laden am 28.Jänner ab 15:00 Uhr zum Kindermaskenball in das Kulturhaus Gratkorn. Obfrau Heidelinde Strikovic und ihr

Team hat viel im Programm, was zu einem vergnüglichen Kindermaskenball gehört. Für Spiel und Spaß sorgt die Fratz-Gratz-Kinderanimation. Eintritt: freiwillige Spende.