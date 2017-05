Kirchenchor Premstätten singt Mozarts Credomesse

Der Kirchenchor Premstätten bringt mit Unterstützung von Gastsängern unter der Leitung von Lukas Fink die „Kleine Credomesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung. Die im 18. Jhd. im Salzburger Dom uraufgeführte Messe zählt zu Mozarts Juwelen der sakralen Musik mit einem beeindruckenden Gloria, komponiert für Chor und Solisten. Am 12. Mai ist der Kirchenchor Premstätten mit dem auch als Missa Brevis bekannten Werk als Konzert sowie ausgewählten Vokalwerken ab 20:00 Uhr in der Grazer Schutzengelkirche zu hören. Am Muttertag, 14. Mai wird Mozarts Messe in F-Dur im Rahmen des Gottesdienstes um 8:30 Uhr in der Kirche Premstätten aufgeführt.