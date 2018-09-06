BEREITS ZUM 6.MAL LUDEN FROHNLEITNER WIRTE IN DEN RÖMERPARK UND BOTEN EINE KULINARISCHE VIELFALT.DIE FÜR GAUMENFREUDEN SORGTE. MIT DABEI WAREN DIESMAL DAS LANDHAUS ( ROIS,DAS GASTHAUS HOATERWIRT, DIE GASTHÖFE DORFWIRT UND GRABMAYER SOWIE DAS CAFE RÖMERPARK.UNTER DEN ZAHLREICHEN GÄSTEN WAR AUCH DER BÜRGERMEISTER DER STADTGEMEINDE FROHNLEITEN JOHANNES WAGNER SOWIE DER NEUE PFARRER RONALD ROTHOFER DIE SICH DIE SCHMANKERLN SCHMECKEN LIESSEN. DIE SPEZIALITÄTEN REICHTEN VON LAMM / RIND / UND SCHWEIN UBER FORELLE UND CALAMARI BIS ZU VULCANOSCHINKEN DAZU ERGÄNZTE EINE GROSSE AUSWAHL AN MEHLSPEISEN DAS VIELFÄLTIGE ANGEBOT SO WURDE GRENZENLOSER GESCHMACK MIT ZUTATEN AUS ALLER WELT GEBOTEN. DAZU GAB ES MUSIK UND FEIERLICHE STIMMUNG UNTER DEN 500 BESUCHERN, AM 12.9.2018 GIBT ES NOCH EIN MAL DAS KULINARIUM IM RÖMERPARK AB 16 UHR. FOTO VON LINKS FAM.NEUHOLD ( HOATERWIRT ) FAM.GRABMAYER, DORFWIRT. LANDGASTHAUS ROIS
06.09.2018, 21:08 Uhr
KULINARISCHE KÖSTLICHKEITEN IM RÖMERPARK FROHNLEITEN 2018
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