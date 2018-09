Maibaum verfehlte die Sturzrichtung

09.09.2018, 22:15 Uhr

Unter der Regie von Dr. Alfred Pongratz wurden in der Gemeinde Fernitz über 20 Jahre die Bäume geschnitzt, aufgestellt und umgeschnitten. Dieses Mal war „Dok-Alfred“ auf Urlaub. Der Bauernbundobmann der Ortsgruppe Fernitz-Mellach, Felix Kurzmann und Josef Kurzmann übernahmen am 09. September 2018 die Regie und Verantwortung. Spannung schwebte beim Fällen in der Luft. Lautstarke Kommando haben gefehlt.Die Kinder durften beim Sägen mit der Zugsäge in Begleitung der Eltern den Anfang machen. Die Bauernbundmannschaft mit Unterstützung von Bürgermeister Karl Ziegler haben abwechselnd weiter gesägt und eine große Kerbe für die Fallrichtung gehackt. Nach ausgedehnteren Schnitten auf der gegenüberliegenden Seite, viel die 29 Meter hohe Fichte unplanmäßig auf einen Strauch und knickte etwa 5 Meter an der Spitze. Alle waren sichtlich froh, als der Maibaum zum Liegen kam.

Unter Applaus ging´s mit der Bevölkerung ab zum Feiern. Bei blauem Himmel und angenehmen Sonnenschein wurden Schwammerlsuppe mit Heidensterz und viele andere hervorragende Spezialitäten serviert. Neben dem Bauernbundteam haben viele Gemeinderäte und freiwillige Helfer das Fest zum Erfolg geführt. Die Fernitzer Vizebürgermeisterin Frau Nina Kostner sorgte wie bei allen Festen für das Wohlergehen der Gäste. Schriftführer Sepp Prassl war auf jeden Fall sehr zufrieden. Musik und Glückshafen ließen viele Herzen höher schlagen. Wie immer ein gelungenes Fest.Regionaut/Erich Timischl