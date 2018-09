Mayr Melnhof: Heißes Angebot für Lehrlinge

13.09.2018, 05:30 Uhr

Offizielle Feuerwehrmänner

Führerschein als Anreiz

Der zweite Jahrgang

"Alle unsere neuen Lehrlinge bekommen eine Zusatzausbildung in vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz", berichtet der Kommandant der Freiwilligen Betriebsfeuerwehr und Brandschutzbeauftragte von Mayr-Melnhof, Johann Harrer. So werden die Lehrlinge mit Sprinklern und Brandmeldeanlagen vertraut gemacht sowie in allgemeinen Brandschutzangelegenheiten unterwiesen. "Nach zwei Jahren Ausbildung – die übrigens in der regulären Arbeitszeit geschieht – sind die Lehrlinge dann offiziell ausgebildete Feuerwehrmänner", so Harrer.Danach können sie frei entscheiden, ob sie weiter der Betriebsfeuerwehr angehören wollen. Besonderer Anreiz: Wer sich für fünf Jahre der Betriebsfeuerwehr verpflichtet, dem wird vom Unternehmen der B- und C-Führerschein bezahlt. "Jeder Lehrling sollte in Sachen Brandschutz und Betriebssicherheit bestmöglich ausgebildet sein. Grundsätzlich steht die Werkssicherheit im Fokus, aber natürlich wollen wir mit diesem Angebot auch unsere Rolle als attraktiver Arbeitsplatz für Lehrlinge weiter stärken", erklärt der Geschäftsführer von Mayr-Melnhof in Frohnleiten, Gernot Schleiss.Das Angebot für Lehrlinge mit der Betriebsfeuerwehr und dem dazugehörigen Führerschein gibt es seit einem Jahr. "Mit dem neuen Jahrgang an Lehrlingen starten wir in unser zweites Ausbildungsjahr in der Betriebsfeuerwehr", berichtet Johann Harrer. Das erste Resümee ist positiv. Generell geht der Fachkräftemangel auch an Mayr-Melnhof nicht spurlos vorüber. "Wir haben durch unser großes Einzugsgebiet rund um Frohnleiten immer noch sehr guten Zuspruch, was Lehrlinge betrifft. Dennoch muss man definitiv sagen, dass die Situation in den letzten Jahren nicht einfacher geworden ist", so Schleiss.Aktionen wie die Kombination von Lehrlingen mit der Betriebsfeuerwehr werden zumindest sicher nicht schaden, auch in Zukunft genügend Lehrlinge zu finden ...