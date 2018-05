Mehr Agilität in der Gemeinde

03.05.2018, 06:00 Uhr

Umfangreiches Angebot



Denn obwohl die Lebenserwartung in der Steiermark stetig steigt, fehlt es an Angeboten, die das Leben in Gemeinden für ältere Menschen attraktiv macht. "Eine altersgerechte Gemeinde ist ein Ort, wo sich ältere Menschen entfalten können, wo Menschen mit und ohne Demenz verstanden, respektiert und unterstützt werden und Teil des gesellschaftlichen Lebens sind", lautet der Grundgedanke von "AGIL", der zusammen mit Styria vitalis entwickelt wurde. Und was ist zu erwarten? Wer sich vom Konzept eines Erzählcafés überzeugen oder mehr über Gedächtnistrainings sowie Besuchs- und Begleitdienste erfahren will, hat am 4.5. ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Gratwein die Möglichkeit dazu. Vor Ort werden auch Beratungsstellen und Anbieter von Sicherheits- und Gesundheitsangeboten rund um Körper, Geist und Seele sein.