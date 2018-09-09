DIE FROHNLEITNER DAMEN ZEIGTEN DAS SIE AUCH ALS MODEL GUT DRAUF SIND BEI DER MODESCHAU IN GRAZ NORD TROTZ 500 ZUSEHER IST AUF DER BÜHNE VON NERVOSITÄT KEINE SPUR GEWESEN WIE DIE PROFIS, BEI IHREN ERSTEN AUFTRITT.MODESCHAU HERBST WINTER 2018-2019 BEIM VOLKSFEST SHOPPING NORD GRAZ VON ELEGANT BIS EXTRAVGANT,VORHAN AUF FÜR DIE ANSÄSSIGEN SHOPPING NORD BETRIEBE UND DEREN MODELS DIE SICH AUS PROFIS UND EINHEIMISCHEN ZUSAMMENSETZTEN,WEITERE BEKANNTE GESICHTER ZEIGTEN SICH EBENFALLS AUF DER BÜHNE.LIVE-AUFTRITTE VON DIANA WEST, HANNES LANZ, SWENGELBERT, VOLXPOP. MIT VIEL WITZ UND CHARME FÜHRTE DER MODERATOER WOLFGANG KOINIG DURCH DAS VIEFÄTIGE PROGRAMM.ANSCHLIESSEND WURDE NOCH EIN AUTO VERLOST,DAS HATT EINE GRAZERIN GEWONNEN, VON AUTOHAUS EDELSBRUNNER GRAZ GESPENDET.
09.09.2018, 17:04 Uhr
MODESCHAU-HERBST-WINTER MIT VOLKSFEST SHOPPING NORD GRAZ 2018
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