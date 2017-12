Naujahrskonzert in Kalsdorf

Aula VS Kalsdorf , Hauptstraße , 8401 Kalsdorf bei Graz AT

Ein bisschen glamourös, ein Hauch Nostalgie, ein Portion Temperament und ganz viel gute Musik verspricht das Neujahrskonzert in Kalsdorf. Am 6. Jänner gastiert um 18:00 Uhr das Salonorchester Alcazar in der Aula der VS Kalsdorf mit Musik aus den 1920er und 1930 Jahren. So werden unter anderem Titel wie „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ oder „mein kleiner grüner Kaktus“ von den Musikern authentisch wiedergegeben und in Originalbesetzung zu hören sein. Infos 03135-52551-14.