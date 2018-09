Neue Jugendprojekte auf Schiene

20.09.2018, 03:30 Uhr

Die Jury entscheidet

„Die Jugendlichen sind die Zukunft unserer Gemeinde. Wir müssen Ihnen die Möglichkeit geben, sich ins Gemeindeleben einzubringen und das muss Ihnen Spaß machen“, so Papst. Die Entscheidung über eine etwaige Förderung wird dann durch eine eigens bestellte Jury aus jungen Gratwein-Straßenglern fallen. Die Voraussetzungen: Das eingereichte Jugendprojekt sollte nicht dem Selbstzweck dienen, sondern zumindest eine kleinere Gruppe von jungen Menschen, die einen Bezug zur Gemeinde aufweisen, mit einbeziehen. Die antragstellende Person darf nicht älter als 30 Jahre sein und muss ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben. Zwei konkrete Projekte wurden bereits umgesetzt. Ein Skate-BBQ fand bereits statt, weiters steigt am 20.9. beim Schulzentrum vor dem ClickIn die nächste Umsetzung bei der Eröffnung des neuen Fußballcourts und damit des ersten Fußball-Billard Turniers. Im Anschluss findet der letzte Jugendsprechtag des Jahres statt.