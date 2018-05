Neuer Park dank dem Jugendrat

01.05.2018, 06:00 Uhr

Der Großteil der bisherigen Ideen bezog sich auf den Bewegungsdrang und dem Lernwillen der Jugend. Wer nämlich glaubt, dass diese gerne faul zuhause herumsitzt, der irrt. So wünschen sich die Jugendlichen etwa mehr Möglichkeiten, an Bücher zu kommen oder einen offeneren Zugang zu Sport- und Gemeinschaftsplätzen. Und der erste große Schritt wird auch schon umgesetzt: Der Jugendrat hat beschlossen, den Park in der Nähe der Donati-Siedlung umzugestalten. "In dieser Umgebung gibt es kaum Plätze, wo sich die Jugendlichen einfach nur treffen können. Vor allem, was das Thema Sicherheit betrifft", so Kabon. Beim nächsten Treffen (dieses findet am 2.5., ab 15 Uhr statt; Infos gibt's bei Jakob Kramer von der beteiligung.st unter 0676/86 630 118) wird über die Gestaltung gesprochen.