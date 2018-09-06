EINEN MUTIGEN SCHRITT MACHT CHRISTINE SIE ERÖFFNET EINEN GENUSSLADEN AM TABOR IN FROHNLEITEN, ´CHRISTINE ´KLEINER ABER FEINER LADEN FROHNLEITEN HAT JETZT WIEDER EINEN GENUSSLADEN ERÖFFNET. DER GENUSSLADEN VON CHRISTINE BAUMEGGER IN FROHNLEITEN ENTPUPPT SICH ALS GEHEIMTIPP FÜR BEWUSSTE GENIESSER KAUM IST DIE TÜR VOM GENUSSLADEN OFFEN,WEISS MAN GAR NICHT WO MAN ZUERST HINSCHAUEN SOLL.HANDGESCHÖPFTE SEIFEN UND ERLESENE GEWÜRZMISCHUNGEN IM REGAL. UNGLAUBLICH VIELSEITIGE ANGEBOTE BEIM SORTIMENT IST SIE SEHR HEIKEL GESTEHT CHRISTINE NUR WAS ICH SELBST ALS GUT BEFINDE BEKOMMT AUCH EINEN PLATZ IM GESCHÄFT.MIT DEM GENUSSLADEN IN FROHNLEITEN HAT SICH CHRISTINE EINEN TRAUM ERFÜLLT.DAS GESCHÄFT IST AM TABOR IN FROHNLEITEN.
06.09.2018, 12:06 Uhr
NEUERÖFFNUNG FAM. BAUMEGGER IN FROHNLEITEN 2018
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