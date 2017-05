Olympisches Sicherheitsfeuer

09.05.2017, 12:01 Uhr

In Hitzendorf wurden die Sieger der Kindersicherheitsolympiade ermittelt.

Dass Messer, Gabel, Schere und Licht für kleine Kinder nichts sind, wissen die über 200 Schüler aus den zwölf Volksschulklassen des Bezirkes schon längst. Daher stellten sich die Mini-Sicherheitsexperten einem spannenden Bewerb im Rahmen der 'Safety Tour', der Kindersicherheitsolympiade, am Sportplatz in Hitzendorf. Im Team wurde spielerisch, sportlich und mit viel Eifer unter Beweis gestellt, wie man Unfälle vermeiden kann und wie man sich in Notfällen richtig zu verhalten hat. Dabei zeigten sich die Schüler besonders geschickt darin, Feuerlöscher zu verwenden, Gefahrensymbole zu erkennen und Notfallnummern zu erinnern. "Durch diese präventiven Maßnahmen erhält das Thema Sicherheit an den Schulen einen höheren Stellenwert", sagt Hannes Weißenbacher, Direktor der AUVA-Landesstelle Graz, die die Tour unterstützt und begleitet. Tagessieger, und damit im Landesfinale in Kapfenberg, ist die vierte Klasse der VS Hitzendorf. Weitere Plätze gingen an die VS Gratkorn und die VS St. Radegund.