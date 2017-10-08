JAHRESAUSKLANG DES PENSIONISTEN VERBAND FROHNLEITEN 2017 EINE WANDERFAHRT BEI EINEN SCHÖNEN WETTER AUF"S STUHLECK. DER BEI EINHEIMISCHEN UND GÄSTEN SEHR BELIEBTE AUSSICHTSBERG IST ÜBER EINE GUT AUSGEBAUTE STRASSE EINFACH ZU ERREICHEN. WER EINE DER SCHÖNSTEN KURZEN UND DAMIT PENSIONISTEN FAMILIENGEEIGNETEN RUNDWANDERUNGEN.DER WIENER HAUSBERGE UNTERNEHMEN WILL.DEN EMPFEHLE ICH EINE AUSSICHTSREICHE RUNDE ÜBER DAS STUHLECK ZU MACHEN.GEHZEITEN CA ZWEI STUNDEN ZUR HÜTTE-ROSEGGERSCHUTZHAUS-PRETUL.ROSEGGER-SCHUTZHAUS AUF DER PRETULALPE IM RANDGEBITGE ÖSTLICH DER MUR. DAS ROSEGGERHAUS IN DEN FISCHBACHER ALPEN IN DER STEIERMARK.KANN AUF EINE BEWEGTE GESCHICHTE ZURÜCKBLICKEN BENANNT NACH DEN HEIMATDICHTER PETER ROSEGGER DAS ROSEGGER HAUS PRETUL IST EINE SCHUTZHÜTTE LIEGT AUF 1588 METER ÜBER DEN MEERESSPIEGL UND WURDE 1900 GEGRÜNDET.VON ROSEGGER SCHUTZHAUS SPAZIEREN-WANDERN WIR ENTLANG DER ZENTRALALPEN. DER SCHÖNSTE WINDPARK STEIERMARKS ( SEHENSWÜRDIG )NACHDEM WIR DIE AUSSICHT GENOSSEN HABEN GEHT ES RICHTUNG HINUNTER ZUM ROSEGGERHAUS.NACH DEM WANDERN BESUCHTEN WIR DIE ROSEGERHÜTTE.EIN BESONDERETIPP SIND DIE KUCHEN UND STRUDL AUF DER ROSEGGERSCHUTZHAUS..DIE STETS FRISCH VON DER WIRTIN GEBACKEN WERDEN.NACHEM WIR DIE AUSSICHT GENOSSEN HABEN GEHT ES RICHTUNG HINUNTER SOMIT GENOSSEN WIR NOCH EINEN GEMÜTLICHEN NACHMITTAG UND KEHREN ABENS AN UNSEREN AUSGANGSPUNKT NACH FROHNLEITEN ZURÜCK. ES WAR EIN SCHÖNER TAG.
08.10.2017, 11:55 Uhr
PANORAMABLICK 2017 1660m ÜBER DAS MÜRZTAL
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