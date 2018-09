Pater Philipp wird Abt im Stift Rein

24.09.2018, 12:30 Uhr

Hagen Helm, am 21. Juni 1971 in Graz geboren, wuchs in Peggau auf und besuchte das Bundesgymnasium Rein. Nach der Matura trat er im Jahr 1989 in den Orden der Zisterzienser ein und nahm den Ordensnamen Philipp an. Nach dem Noviziat studierte er Theologie und Religionspädagogik an den Universitäten Innsbruck und Graz sowie im Collegium Canisianum der Jesuiten, legte 1993 die Feierlichen Profess ab und wurde 1996 von Bischof Johann Weber zum Priester geweiht. Pater Philipp ist Pfarrer von Gratwein und Maria-Straßengel und leitete bereits vor Abt Christian Feurstein das Kloster als Administrator.