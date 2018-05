PTS Deutschfeistritz ist einzige "MINT"-Schule

02.05.2018, 05:00 Uhr

Der Schule wurde ein besonderes Gütesiegel verliehen. Es war nicht das einzige in letzter Zeit.

Kompetent am Arbeitsmarkt



Deutschfeistritz. Wer seinen Schülern nicht nur Wissen vermittelt, sondern sie auch dazu bringt, Spaß am Unterricht zu haben, darf sich zu recht als engagierte und innovative Bildungseinrichtung bezeichnen. Und auch auszeichnen lassen.Gemeinsam mit dem Bildungsministerium, der Wissensfabrik Österreich und der PH Wien hat die Industriellenvereinigung eine Qualitätsoffensive für den naturwisschenschaftlich-technischen Unterricht gestartet. Herausgekommen ist das Gütesiegel "MINT" (kurz für: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), das an Schulen verliehen wird, die mit Begeisterung die entsprechenden Kompetenzen der Schüler fördern.

Angebot für Weiterbildung



Gütesiegel für Sport



Insgesamt wurden Ende April 23 steirische Schulen zum "MINT"-Gütesiegel-Träger. "Der Kontakt mit Technik und naturwissenschaftlichen Phänomenen ist für Kinder nicht nur spannend, sondern gibt auch einen ersten Eindruck, wie vielfältig spätere Berufsfelder sein können", sagte Gernot Pagger, Geschäftsführer der IV-Steiermark bei der Verleihung. Arbeitsumfeld, Schulleitung, Weiterbildungsangebote und dergleichen sind wichtige Kriterien für "MINT". Als einzige Schule in Graz-Umgebung Nord wurde die Polytechnische Schule Deutschfeistritz geehrt. Sie ist eine von zwei Polys in der gesamten Steiermark. Direktorin Gabriela Steinscherer nahm das Gütesiegel stellvertretend für das gesamte Team entgegen."Unsere Poly bereitet die Schüler optimal auf die Berufswelt vor. Gerade durch die Kooperationen mit den Firmen aus der Region wird eine Brücke zur Wirtschaft geschlagen", zeigt sich Bürgermeister Michael Viertler stolz.Für die PTS Deutschfeistritz ist diese Ehrung aber nicht die einzige in letzter Zeit. Als einzige Poly in der Steiermark wurde das Gütesiegel "Bewegte Schule Österreichs" vor allem wegen des neuen modularen Turnunterrichts verliehen. Weiters fördert die Fachstelle LOGO die Schule, um auch weiterhin spannende Sportprojekte (u. a. Golftraining in Andritz, Klettern in Graz, Flagfootball mit den Beavers oder CrossFit in Graz) anbieten zu können.