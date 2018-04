Raaba-Grambach: Integrationsprojekt erhält Auszeichnung

22.04.2018, 08:00 Uhr

Dieses Sportprojekt ermöglicht es den jungen Menschen, am Vereinsleben teilzuhaben und damit Menschen außerhalb ihres eigenen Umfeldes kennenzulernen. "Da es dem Verein ein großes Anliegen ist, Flüchtlinge aus der Umgebung in den Ort zu integrieren, werden Tischstockspiel-Nachmittage organisiert. Es ist mit dem Projekt ein Stein ins Rollen gekommen, der ein friedvolles Leben in unserer Marktgemeinde fördert. Der Sport kann einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten", ist sich Neuhold sicher.