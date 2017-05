Regionautentreffen - oder eine Zeitreise in die Vergangenheit

07.05.2017, 20:14 Uhr

das Regionautentreffen in Lieboch.Mag. Gerlinde Rossmann führte uns durch das Museum, erzählteWissenswertes über die Geschichte der GKB und ließ uns in das Innere der(56.3115 - von 1897-1916) meist gebauten Lokomotive der damaligen Zeit schauen.Diese prägte jahrzehntelang den Güterverkehr in der Weststeiermark.

Im Museum werden unter anderem auch Exponate aus der Eisenbahngeschichteund der Graz - Köflacher Bahn gezeigt.Nach der Besichtigung begleitete uns Herr Alois Lipp von der Redaktion GU-Süd,Kerstin Wutti - Online Content Management und unser Liebocher BürgermeisterStefan Helmreich in's Café Highway.Gute Gespräche ließen die Zeit wie im Flug vergehen.Ein herzliches Danke an alle für's Kommen und der Redaktion für die Getränkespende!Es war ein sehr schöner und unvergesslicher Nachmittag mit euch!Liebe GrüsseAnna und Karl