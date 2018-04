Schloss Reinthal erhält Landwirtschaft

18.04.2018, 08:00 Uhr

Besitzer klärte über die weitere Nutzung von Schloss Reinthal auf.

Wanderweg ist möglich

Den Einwohnern von Hart bei Graz ist das Schloss Reinthal definitiv nicht egal: Das zeigte sich bei der kürzlich stattgefunden Informationsveranstaltung (die WOCHE berichtete), die sich rund 120 Interessierte im Gemeindeamt nicht entgehen lassen wollten.Der neue Besitzer Johann Höllwart wollte den Abend nutzen, um die Pläne für die weitere Nutzung des Areals bekannt zu geben."Ich möchte aus dem Schloss eine Landwirtschaft mit alten Obstsorten und alten Tierarten machen. Darüber hinaus ist geplant, in kleinen autarken Einheiten Bioenergiemasse zu erzeugen", so Höllwart.Nicht geplant ist dafür ein öffentlicher Durchgang durch die Weiden, Höllwarth sei aber gerne bereit, in Abstimmung mit anderen Grundbesitzern einem Wanderweg rund um Schloss Reinthal zuzustimmen. Bürgermeister Jakob Frey zeigte sich ob der verlautbarten Pläne optimistisch. "Es war ein konstruktives Gespräch, die Dialogbereitschaft ist da. Wenn jetzt alles so umgesetzt wird, wie angekündigt, dann ist das Schloss ein Gewinn für die gesamte Gemeinde."