Sicherheitstag in Kalsdorf

, Fritz-Matzner-Weg , 8401 Kalsdorf bei Graz AT

Sporthalle , Fritz-Matzner-Weg , 8401 Kalsdorf bei Graz AT

Für die eigene Sicherheit und den Schutz von Haus und Wohnung sollte man sich den Sicherheitstag in Kalsdorf nicht entgehen lassen. Am 30. September gibt es von 14:00 – 18:00 Uhr in der Sporthalle bei freiem Eintritt Wissenswertes über Sicherheitsvorkehrungen, dem richtigen Verhalten bei Überfällen oder Einbrüchen oder das Absetzen eines Notrufes. Höhepunkt wird eine Vorführung des Einsatzkommandos COBRA und einer Polizeihundestaffel sein.