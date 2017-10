Spezialitäten in Premstätten

18.10.2017, 00:02 Uhr

Der TruckStop in Premstätten lädtjeden ersten Mittwoch im Monat zum Themenabend.



Mittagspause im TruckStop

Das Team des TruckStop in Premstätten lädt ab sofort auch zu Spezialitäten wie gebratene Stelzen, knusprige Backhendl oder Forelle ein. Gekocht wird dabei ausschließlich mit regionalen und frischen Produkten, die auch saisonal auf die Jahreszeit abgestimmt sind.Diese abwechslungsreiche Küche wird beim Mittagstisch von Montag bis Freitag mit zwei unterschiedlichen Menüs angeboten. Als Alternative gibt es natürlich auch das beliebte Wiener Schnitzel. Auch Frühaufsteher kommen im TruckStop auf ihren Genuss. Dafür steht Barbara Suchy bereits ab 6 Uhr für Sie bereit. Im TruckStop kann man sich aus der reichhaltigen Frühstückskarte für den Tag stärken. Seit nun einem Jahr führt Robert Suchy mit seinem Team das Restaurant TruckStop. Der Gastronom hat das Lokal mittlerweile zu einem wahren Geheimtipp ausgebaut. „Wir bieten so viel mehr, als man von einem Restaurant das TruckStop heißt, erwarten würde. Deshalb muss ein neuer Name her“, sagt Suchy.

Frühstück zu gewinnen

Suchy will über einen Aufruf an unsere Leser einen neuen Namen für sein Lokal finden. Reichen Sie ihre Namensvorschläge bis 25. Oktober unter www.meinbezirk.at/gewinnen ein. Unter allen Teilnehmern wird ein Frühstück für zwei Personen verlost.Themenabend nur gegen Reservierung.Öffnungszeiten: Mo bis Fr 6 bis 20 Uhr,Rudolf-Diesel-Straße 1,weitere Infos unter: Tel.: 03136/503600