St. Oswald: Neues Zentrum für Kinder

16.09.2018, 05:30 Uhr

In St. Oswald bei Plankenwarth freut man sich über das neue Zentrum der Gemeinde.

Neubau als Optimal-Lösung

St. Oswald bei Plankenwarth. Idee, Planung und Umsetzung – all diese Schritte musste das neue Gemeindezentrum in St. Oswald bei Plankenwarth wie jedes andere Bauprojekt hinter sich bringen. Jetzt ist es allerdings fertiggestellt. Auslöser für das Projekt war der Umstand, dass der Kindergarten eine zusätzliche Gruppe benötigte. Die ersten Planungsschritte gehen bereits auf das Jahr 2015 zurück."Ursprünglich wollten wir das ehemalige Gebäude der Raiba für die Gemeinde adaptieren und zusätzlich die Nachmittagsbetreuung der Volksschule unterbringen", erklärt Bürgermeister Andreas Staude.In der Planungsphase wurde aber klar, dass ein Neubau und die Zusammenführung aller Einheiten letztendlich die beste Lösung darstellte.

Schnelle Umsetzung

Gute Zusammenarbeit

Grußworte von Bürgermeister Andreas Staude



Nach Abklärung der Finanzierungsmöglichkeiten und Gesprächen mit den zuständigen Landesdienststellen ging es an die Umsetzung. Nach den notwendigen Beschlüssen im Gemeinderat und dem Abschluss der Behördenverfahren wurde Mitte August 2017 mit dem Abbruch des alten Bankgebäudes begonnen.Bis zum Jahreswechsel war der Rohbau dann fertiggestellt. Mit dem Einbau der Fenster konnten die Installationsarbeiten beginnen, parallel dazu wurde bereits an den Außenanlagen gearbeitet.Im Frühjahr 2018 waren die Innenputz- und Estricharbeiten fertig. Die endgültige Fertigstellung war schließlich bereits mit Anfang Juli erreicht. Die Nettobaukosten des Großprojektes beliefen sich auf rund 3,2 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgte über Bedarfszuweisungsmittel des Landes Steiermark, aus dem Gemeindebudget und einem Darlehen.Bürgermeister Staude freute sich aber vor allem über die gute Zusammenarbeit in der Gemeinde selbst: "Es war ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, aber wir haben es wirklich ausgezeichnet über die Bühne gebracht. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat war hervorragend!" Offiziell eröffnet wird das Gemeindezentrum am kommenden Sonntag, dem 16. September, ab 10.30 Uhr."Liebe Leserinnen, liebe Leser,ein für unsere Gemeinde riesiges Projekt ist fertiggestellt. In nur einjähriger Bauzeit ist es gelungen, ein neues Gemeindezentrum zu errichten. Das Gebäude hat eine Bruttogeschoßfläche von 1.250 Quadratmetern. Im Erdgeschoß sind das Gemeindeamt, ein Friseur und ein Caféhaus untergebracht. Im Obergeschoß hat ein zweigruppiger Kindergarten sowie die Nachmittagsbetreuung der Volksschule Platz gefunden. Das Objekt liegt direkt an der Landesstraße L316 mitten im Zentrum unserer Gemeinde und grenzt unmittelbar an unsere Volksschule an. Somit ist es gelungen, die Kinderbetreuungseinrichtungen räumlich zusammenzuführen. Besonders erfreulich bei diesem ehrgeizigen Vorhaben ist die außerordentlich gute Zusammenarbeit aller Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die so die reibungslose Umsetzung ermöglicht haben. Zur feierlichen Eröffnung am 16. September um 10.30 Uhr haben sich zahlreiche Ehrengäste angesagt. Ich würde mich freuen, auch Sie begrüßen zu dürfen."