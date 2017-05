Stattegg: Sicherheit für das Fahrrad

Ob zur Arbeit, zum Einkauf oder sportlich dahin: Der Drahtesel ist ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Vorausgesetzt, man ist als Fahrer unfallfrei unterwegs, denn Fahrradfahrer zählen zu den gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Jährlich werden rund 7.500 Radunfälle mit etwa 6.800 Verletzten verzeichnet.Im Rahmen der bundesweiten Initiative des Innenministeriums 'gemeinsam.sicher in Österreich' wird bei der dreitätigen Bike-Veranstaltung 'Grazer Bike Opening' in Stattegg (6. bis 8. Mai) die Polizei am Sonntag Tipps und Infos rund um das Thema Fahrrad geben – etwa, welche Maßnahmen gegen Fahrraddiebstähle ergriffen werden können – 28.274 Fahrräder wechselten im Vorjahr in Österreich unerlaubt den Besitzer. Auch die Grazer Fahrrad-Polizei ist vor Ort, die sich den Fragen der Besucher stellt.Hier gibt's alle Infos zur Bikeveranstaltung und zur Fahrradregistrierung