Steirerball der Landjugend Zettling

AT

, 8141 Zettling AT

FESTSAAL , 8141 Zettling AT

Traditionell eröffnet die Landjugend Zettling mit ihrem Steirerball am 5. Jänner ab 20:00 Uhr die Ballsaison. Gespannt darf man sein, was die Jugend unter der Leitung von Michael Petschauer und Daniela Katschnig für die Eröffnungs-Polonaise, die um 21:00 Uhr im Festsaal Zettling über die Bühne geht, an akrobatischen Einlagen einstudiert hat. Die Musik kommt von der Steiraseitn, das Catering vom Wundschuher Kirchenwirt. Karten im VVK zu 4.50, AK 6 Euro bei den LJ-Mitgliedern.