Süßer Höhenflug für Purkarthofer-Torte

18.09.2018, 18:30 Uhr

100-Kilo-Torte aus Fernitz stiehlt Stars in Salzburg die Show. Konditor gefragter Interview-Partner.

Groß im Bild war der Fernitzer Konditormeister Klaus Purkart-hofer mit seinem Team dieser Tage, als am Salzburger Mönchsberg die Präsentation des “Grand Openings“ in Bad Hofgastein für einen Medienrummel sorgte. Vor Ort waren neben Organisator Klaus Leutgeb der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer oder auch DJ Ötzi.Meisterwerk im MittelpunktDennoch richteten sich alle Kameras auf die zentral platzierte Torte, zwei mal zwei Meter im Ausmaß und einhundert Kilo schwer, die, inklusive einer Seilbahn mit Gondeln, das Hofgasteiner Winterareal darstellte. Das süße Mega-Meisterwerk aus dem Hause Purkarthofer stahl den Stars auf der Pressekonferenz die Show. Klaus Purkarthofer wurde von Interview zu Interview gereicht, ORF, Servus TV sowie Salzburg heute und die Tageszeitungen berichteten bildfüllend.Immer wieder musste der Top-Konditor erklären, dass 360 Eier, elf Kilo Zucker, je sieben Kilo Marmelade und Schokolade und viel Handwerkskunst seines bewährten Teams in dem Monstrum stecken. Unerwähnt blieb, dass die Torte im Laster auf Matratzen und Polster gebettet geliefert und erst am Mönchsberg endgefertigt wurde. Purkarthofer: “Um 4.30 Uhr ging die Reise los. Alles hat reibungslos geklappt. Ein spannender, cooler Auftrag.“