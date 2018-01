Tag der offenen Tür im BG Rein

Am 19. Jänner lädt das BG Rein zu einem Tag der offenen Tür. Volksschüler und deren Eltern können von 15:00 – 19:00 Uhr Einblick in das vielseitige Bildungsangebot des Bundesgymnasiums nehmen. Die Kinder können dabei an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, wo spielerisch rechnerische Rätsel gelöst werden oder Geheimnissen in Physik, Chemie und Biologie auf die Spur gegangen wird. In der Bibliothek taucht man in das Reich der Bücher und in den Klassen in die Welt der Sprachen, Musik und EDV.