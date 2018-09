Top: Mobilitätspreis geht nach Gratwein-Straßengel

22.09.2018, 07:30 Uhr

Teilprojekte als Konzept

In Zusammenarbeit mit verkehrplus, die sich auf Projekte für Infrastruktur und Verkehr spezialisiert haben, konnten das E-Carsharing "buchmi", das Mikro-ÖV "rufmi", das Radverkehrskonzept sowie der multimodale Verkehrsknotenpunkt und das Gesamtverkehrskonzept der Gemeinde erarbeitet werden. Mit den genannten Teilprojekten sollen unterschiedliche Zielgruppen dazu motiviert werden, umweltverträgliche Verkehrsmittel zu nutzen. Während etwa "rufmi" auf die mobile Versorgung von Bürgern abzielt, die in abgelegenen Örtlichkeiten wohnen, will das Radverkehrskonzept die dicht besiedelten Kerne von PKWs befreien und dazu aufrufen, auf das Rad umzusteigen. Die Auszahlung der Zonendifferenz spricht gezielt Pendler nach Graz an und trägt ebenso zur Reduktion von PKW-Fahrten in der Gemeinde bei.