Vandalismus in Seiersberg-Pirka

02.05.2017, 11:06 Uhr

5.000 Euro für sachdienliche Hinweise

„Wir werden ein derartiges Verhalten nicht als Lausbubenstreich oder unter dem Deckmantel von Brauchtum hinnehmen", so der Bürgermeister weiter. "Wenn man Einsatzorganisationen in die Irre führt und deren gemeinnütziges Engagement ausnützt hört sich der Spaß auf. Wenn diese dann auch noch durch das Gemeindegebiet geschickt und Brände gelegt werden und am nächsten Tag ein Maibaum umgeschnitten wird, welcher nur mit viel Glück ein Gebäude verfehlt, ist endgültig Schluss mit lustig." Eine entsprechende Anzeige wurde eingebracht. Informationen an gde@seiersberg-pirka.gv.at erbeten.