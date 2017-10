Versorgungsregiment 1 feierte in Gratkorn Jubiläum

17.10.2017, 13:00 Uhr

Das Bundesheer liegt im Trend. „Junge Soldaten wollen wieder in großer Anzahl zum Bundesheer“, sagt Brigadier Dieter Jocham in seiner Festrede. Kaum ein anderer Beruf biete so viele Möglichkeiten, verlange aber auch Improvisationstalent, Standfestigkeit und Kameradschaft, so der Kommandant der Heereslogistikschule. Zu den Jubiläen präsentierten das Heer und die ESTAG eine Fahrzeug- und Geräteschau. Als Festgäste begrüßte Kasernenchef Oberst Maximilian Trares u.a. ESTAG-Vorstand Christian Purrer, Militärkommandant Heinz Zöllner, Militärdekan Christian Rachle, Landtag-Präs. a.D. Reinhold Purr, Bezirkshauptmann Burkhard Thierrichter, Gratkorns Bgm. Helmut Weber und seine beiden Vize Günther Bauer und Franz Schlögl sowie GR Michael Feldgrill, Bgm. Harald Mulle/Gratwein-Straßengel, Bgm. Michael Viertler/Deutschfeistritz, Franz Krinner und Rosemarie Grinschgl vom Roten Kreuz, Chefinspektor Kurt Dobida von der Polizei, den stellv. ÖKB-Bezirksobmann Siegfried Fink sowie eine Abordnung des Kameradschaftsbundes Gratkorn unter der Leitung von Obmann Peter Rinner. Musikalisch wurde der Festakt von der Militärmusik umrahmt.