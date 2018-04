Vortrag: Übergreifender Datenschutz

22.04.2018, 05:30 Uhr

Mit dabei am 25.4. sind die Vortragenden Waltraud Kotschy, Expertin zum Thema Datenschutz und E-Government, und Harald Schenner, Experte für Software-Entwicklung. Kotschy wird über "Allgemeines zur EU-Datenschutz-Grundverordnung", Schenner über "Was kommt auf uns Unternehmer zu" referieren. Vorab begrüßt WB-Bezirksgruppenobmanns Michael Hohl; im Anschluss wird es eine allgemeine Fragerunde geben. Moderiert wird der Abend von Mathias Pascottini.Beginn der Veranstaltung ist um 16:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Gratwein (Schulgasse 10). Um Anmeldung wird unter urdl-neuhold@gratwein-strassengel.gv.at gebeten.