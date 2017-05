Waldinformationstag im FriedWald

Der FriedWald ersetzt Grabsteine durch Bäume. Wer gern mehr über das Konzept der Bestattung im Wald erfahren möchte, kann an einer Waldführung teilnehmen. Diese dauert etwa eine Stunde und ist eine Mischung aus Waldspaziergang und Informationstour. Erfahrene Mitarbeiter stellen Ihr Know-how zur Verfügung und beantworten Fragen. Sie informieren über die verschiedenen Grabarten, die es im FriedWald Schöcklland gibt, und deren Kosten. Teilnehmer erfahren dabei, wie eine Waldbestattung aussehen kann und wie sie sich ihren eigenen Baum aussuchen können. Am 13. Mai findet dazu ein Waldinformationstag statt. Das Förster-Team bietet an diesem Tag zwei Waldführungen an – um 10 Uhr und um 14 Uhr –, um das Konzept der Bestattung in der Natur zu erklären. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Dieser Waldinformationstag bietet zudem die Möglichkeit, sich mit anderen Interessenten auszutauschen.



Termine können aber auch unabhängig von diesem Tag ausgemacht werden: 03117/39 030.