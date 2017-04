1. Politischer Mittwoch der ÖVP-Gössendorf

24.04.2017, 02:52 Uhr

Am Mittwoch, dem 12. April 2017 mit Beginn um 19:30 Uhr fand die erste diesbezügliche Veranstaltung in der Dorfstub`n in Thondorf (Gasthaus Schwarzbauer) statt. Unter dem Motto, die „Pause“ ist vorbei! Es gibt wichtige Entscheidungen zu treffen!

- Endlich kommt der Hochwasserschutz!- Kindergartenplätze sind in Gössendorf rar!Beim 1. Politischen Mittwoch der ÖVP-Gössendorf kamen einige Interessierte Bürger/-innen in die Dorfstub`n nach Thondorf um Informationen zum aktuellen Stand "Hochwasserschutz Raababach" zu bekommen. Die Ausbaupläne wurden aufgelegt und über die jeweiligen Bauwerke, Erhöhungen und Anpassungen hatte man ausreichend diskutiert. Gemeinderat Peter Kirchengast berichtete auch vom Termin mit dem Zuständigen Landesrat Johann Seitinger zum Baustart Hochwasserschutz 2017.Weiters gab es Informationen zur heiklen Situation „Kindergartenplätze“ in Gössendorf. Zur Zeit müssen Kinder in anderen Gemeinden Platz finden und die Marktgemeinde muss hohe Beiträge dort hinzuzahlen. Der Status der fehlenden Kindergartenplätze ist auf Dauer nicht akzeptabel und so muss in absehbarer Zeit eine rasche Lösung für Gössendorf gefunden werden, dass sind sich die zur Diskussion gekommenen einig.Gemeinderätin Kathrin Medowitsch und Gemeinderat Peter Kirchengast standen natürlich mit „Rat & Tat“ zur Verfügung. Die beiden konnten einige wichtige Argumente von den Besucher/-innen für die nächste Gemeinderatssitzung mitnehmen.„Dialog“ – miteinander reden und gemeinsam Lösungen für die drängenden Probleme suchen. Das gewonnene Know-How weiter geben ist die Devise der ÖVP-Gemeinderatsfraktion, daher lohnt es sich mitzureden!Gemeinderätin Kathrin Medowitsch und Gemeinderat Peter Kirchengast: Diskutieren Sie mit uns, erzählen Sie uns, was Ihnen wichtig ist. Der nächste "Politische Mittwoch" findet im Juni ab 19.30 Uhr statt.