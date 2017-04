Gössendorfer wurde mit der „Neptun Wasserpreis-Urkunde 2017“ geehrt!

24.04.2017, 01:08 Uhr

Verliehen wird der „Neptun Wasserpreis“ in verschiedenen Fachkategorien wie WasserGLOBAL, WasserFORSCHT, WasserKREATIV und WasserpreisGEMEINDE. Letzterer wird in acht Bundesländern ausgeschrieben, wobei alle Gemeinden und Städte Österreichs mit Ausnahme von Wien daran teilnehmen können und für diese Kategorien gewählt werden bzw. eingereicht werden bzw. selber einreichen können. Für die Bundeshauptstadt Wien gibt es eigene Kriterien und Ergänzungen, z.B.: die schönsten Bilder zum Motto "Wasser in Wien - zu jeder Jahreszeit". Höhepunkt des Abends war aber auch die Vergabe des Neptun Hauptpreises – über das Siegerprojekt wurde durch eine Liveabstimmung im Saal entschieden – und den erreichte die Steirische Gemeinde Krieglach mit dem „Wasserwanderweg“.

• Tourismus, Freizeit und Erholung• Bildung, Bewusstseinsbildung und Kommunikation• Hochwasserschutz und Gewässerschutz• Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung• Sicherung und Schutz der Ressource WasserBesonders kreative, akribische und futuristische Einreichungen werden extra belohnt: Egal ob Ausflugsziel, Heimatort oder Naturschutzprojekt - bei den Vorschlägen ist Vielfalt und Ideenreichtum erlaubt und gewünscht.hat sich die Mühe gemacht die Einzelheiten um das Thema Wasser in Gössendorf aufzubereiten und zu beurteilen. Er wurde mit seinem Beitrag dem Slogan der Marktgemeinde, Gössendorf – die lebenswerte Gemeinde des Wassers, gerecht.„Mit der Marktgemeinde Gössendorf verbinde ich kaum einen anderen Begriff so stark wie Wasser. Vom Regionalpark Murauen, mit dem an die Gemeinde angrenzenden Naherholungsgebiet Auwiesen, über die Brunnen für die Trinkwasserversorgung der Kleinregion GU-Süd mit den dazugehörigen Schutz- und Schongebieten, mit dem Murkraftwerk Gössendorf und dem Klärwerk der Stadt Graz bis zur Hochwasser- und Grundwasserproblematik prägt der Begriff Wasser die Gemeinde. Vieles davon verbindet die Gemeinde positiv, in manchen Bereichen wie Hochwasser- und Grundwasser handelt es sich aber auch um Herausforderungen. In der Marktgemeinde Gössendorf begegnet man dem Thema Wasser überall, es gibt keinen Ort der nicht in direkten oder indirekten Bezug zum Thema Wasser steht.Durch den Radwanderweg der Mur entlang und dem Mur-Fluss selbst, sowie dem Regionalpark Murauen als direktes Naherholungsgebiet und den Auwiesen als angrenzendes Naherholungs- und Freizeitgebiet.In der Volksschule und im Kindergarten, sowie im Alltag werden den Kindern Themen wie das Murkraftwerk, die Murauen, die Trinkwasserbrunnen und den Kanal-Schaupark näher gebracht.Als Hochwasserschutzrisiko-Gebiet ist der Hochwasserschutz schon seit einigen Jahren eines der vorherrschenden Themen in der Gemeindepolitik. Die Gemeinde musste dafür Grundstücke ablösen und gemeinsam mit den Einsatzorganisationen für abwehrende Schutzmaßnahmen sorgen (Pegelmessstation, Sandsackfüllaktion, Wasserfahrzeuge).Über zwei Brunnen stellt die Marktgemeinde Gössendorf die Wasserversorgung für sechs Gemeinden in der Kleinregion GU-Süd zur Verfügung. Ein dritter Brunnen in den Murauen ist in Planung. In der Großkläranlage der Stadt Graz werden die Abwässer der Landeshauptstadt und von mehreren Umlandgemeinden vollbiologisch gereinigt.Das Schutzgebiet um die beiden Brunnen in Gössendorf besteht aus einer Schutzzone 1, einer Schutzzone 2a und einer Schutzzone 2b. Dank der Einrichtung von Wasserschutz und -schongebieten im Einzugsgebiet der Brunnen kann das Wasser ohne jede Behandlung (Chlorung, Aufbereitung) im Wasserleitungsnetz verteilt werden!“Die Auszeichnung von Johannes Ulrich wurde wie folgt begründet:Der „Neptun Wasserpreis“ steht alle 2 Jahre zur Nominierung und wurde heuer zum 10. Mal vergeben! Übrigens: auch der Abwasserverband Grazerfeld, wo auch Gössendorf Mitglied und Einleiter ins Klärwerk ist, wurde für das Projekt „Kanal-Schaupark“ geehrt.