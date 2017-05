ÖAAB-GU: Am 1. Mai - „Tag der Arbeit“ - Firmen besucht!

01.05.2017, 23:42 Uhr

Im politischen Bezirk Graz-Umgebung ist es seit dem Jahr 2007 schon Tradition geworden, dass Abgeordneten der ÖVP, gemeinsam mit den Funktionärinnen und Funktionäre der Steirischen Volkspartei, des ÖAAB und der Fraktion Christlicher Gewerkschafter am 1. Mai im Bezirk unterwegs sind, um sich bei jenen Menschen zu bedanken, die auch am „Tag der Arbeit“ für die Allgemeinheit im Einsatz sind.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass 65.000 Menschen in der Steiermark auch an diesem Feiertag arbeiten und in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Einsatzorganisationen, Freizeiteinrichtungen, Hotels und Beherbergungsbetrieben, sowie bei öffentlichen Verkehrsmitteln dafür sorgen, dass wir diesen Feiertag mit unseren Familien verbringen können“. Diese Leistung am „Tag der Arbeit“, so ÖAAB/FCG Regionalvorsitzender und Arbeiterkammerrat von Graz-Umgebung Peter Kirchengast, verdient besonderen Dank und Respekt. Die „schwarzen“ Arbeitnehmervertreter/-innen (FCG / JFCG / ÖAAB / JAAB) besuchen Menschen an ihren Arbeitsplätzen mit einem Frühstück und bedanken sich für Engagement.Die Funktionäre/-innen besuchten die Mitarbeiter/-innen im LKH Hörgas und Enzenbach, bei Tankstellen, bei REHA-, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, sowie Polizei- und Rettungsstationen. AK-Rat Peter Kirchengast abschließend: Die dabei sehr interessanten und zahlreich entstandenen Gespräche mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zeigt die derzeitige Arbeitssituation im Bezirk Graz-Umgebung auf.