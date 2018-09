14.09.2018, 19:48 Uhr

Wir brauchen ein Rauchverbot

Stattegg: Möstl | Das Rauchverbot nicht einzuführen,

war ein schwerer Fehler der Regierung Kurz.

Viele haben sich zu Recht dagegengestellt und

das Rauchverbot trotzdem eingeführt. Gut so!

Ich bin Nichtraucher!

Ich habe jedenfalls die Konsequenzen gezogen und

gehe nur noch selten in gastronomische Betriebe,

in Lokale mit Rauchbereichen gar nicht mehr!

Fehlentscheidungen der Regierung gehören durch

ungehorsames Handeln bestraft!

