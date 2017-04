24.04.2017, 23:05 Uhr

A bisserl a Vorfreude zum Urlaub gefällig ?

Cabo da Roca ist der westlichste Punkt des Festlands des europäischen Kontinents. Er liegt in Portugal an der Atlantikküste westlich von Lissabon in einer Höhe von 140 Metern über dem Meeresspiegel.Es gibt Küstenwege für längere Besuche, aber der heftige Wind beschränkt die Länge des Aufenthaltes in der Regel .Der Leuchtturm steht 150m über dem Meeresspiegel und diese Höhe bedeutet, dass man die 1000 Watt Lichter noch in 46 km Entfernung sehen kann.

Die Pflanzen am Cabo da Roca sind widerstandsfähig und können sich trotz der stark salzhaltigen Luft entwickeln. Jedoch wachsen sie aufgrund des dauerhaft starken Windes nicht in die Höhe sondern man findet sie in Bodennähe. Die auffälligste Pflanze der Landspitze ist die „essbare Mittagsblume“. (wiki)Ein bisschen was für Botanik - Freunde. Nehme auch an, unser Karl P., der am Leuchtturm war - hat diese Flora gesehn...! ?