1. Mai als neuer Sturm-Feiertag

03.05.2017, 07:28 Uhr

Ein Festtag! Gedenktafel im Augarten, Legendenmatch in der Gruabn.

Bisher galt der 1. Mai in Graz als "Tag der Arbeit", inklusive Aufmarsch. Nun wurde diese Tradition neu belebt. Nicht von einer Partei, sondern vom Arbeiterklub SK Sturm. Am 108. Geburtstag des größten steirischen Vereins wurde von Präsident Christian Jauk und Sport-Stadtrat Kurt Hohensinner an der Geburtsstätte im Augarten eine Gedenktafel enthüllt. Dann formierten sich rund 500 Fans um den Sturm-Vorstand und marschierten gemeinsam in ihre legendäre Heimstätte, die Gruabn. Eine Tradition, ein Marsch, der seine Fortsetzung finden soll …In der Gruabn hatte die Initiative zur Erhaltung der Holztribüne alles perfekt angerichtet. Mehr als 2.000 Fans schwelgten in Nostalgie, als das magische Dreieck Reinmayr, Haas, Vastic mit einem guten Dutzend weiterer Legenden die einst gefürchteten Stufen in die Gruabn hinabstieg, um bei einem Benefizspiel das noch immer vorhandene Können zu zeigen. Ein schöner Geburtstag, ein beeindruckender Marsch, ein Spiel mit großen Stars in der Gruabn – ganz nach dem Geschmack der Fans.