Coach Zisser: „Zeigt, was ihr draufhabt!“

08.05.2017, 16:09 Uhr

Freitag kommt Regionalliga-Topklub Gleisdorf nach Kalsdorf. SCK-Trainer Zisser motiviert sein Team.

Denkbar knapp scheiterte der SC Kalsdorf am vergangenen Sonntag an den Sturm Amateuren. Eigene Großchancen wurden vergeben, dazu ein fragwürdiger Elfer gegen den SCK, und schon war das 0:1 perfekt.„Ich bin der Mannschaft aber nicht böse, weil sie gut gespielt hat. Wenn wir drei hundertprozentige Chancen vergeben, sind wir selbst schuld“, meint Trainer Michael Zisser.Diesen Freitag um 19 Uhr hat Kalsdorf den FC Gleisdorf 09 zu Gast. Die Gleisdorfer liegen derzeit auf Rang zwei in der Regionalliga, nur einen Punkt hinter Leader Hartberg. Kalsdorf ist derzeit Achter. „Wir haben eine junge Truppe, die in jedem Match an ihre Grenzen gehen muss, um zu bestehen. Das haben sie zuletzt getan und werden es auch gegen Gleisdorf tun. Das Motto lautet stets: ,Zeigt, was ihr draufhabt!‘ Wir wollen schließlich unsere Chancen auf einen Platz im ÖFB-Cup in den letzten Runden wahren“, lässt Trainer Zisser wissen.