Der USV St. Marein will voll durchstarten

11.09.2018, 18:00 Uhr

Das Spitzenspiel in der 1. Klasse Mitte B: Leader St. Marein tritt diesen Freitag beim SV Justiz in Graz an.

Im Sommer dieses Jahres ist der USV St. Marein bei Graz in die Mitte gerückt. Das heißt, nach dem Abstieg aus der Gebietsliga Süd (nach verlorener Relegation gegen Gnas II) haben die Mareiner in der 1. Klasse Mitte B angedockt. Was Obmann Johann Puchmüller freut: “Weil wir hier mehr Derbies haben. Wir spielen jetzt auch gegen Petersdorf II, ein echtes Derby gegen den zweiten Klub aus unserer Gemeinde“, freut sich Puchmüller bereits auf den Schlager am 21. Oktober, zu dem 500 Fans erwartet werden.Bis dahin ist es aber noch weit und es gilt, den gelungenen Start zu prolongieren. Derzeit, nach fünf gespielten Runden, trägt Tabellenführer St. Marein noch die weiße Weste, vier Siege und ein Remis stehen zu Buche. Geht es nach Trainer Muamer Cosic, soll diese Serie freilich auch diesen Freitag (19 Uhr, StFV-Arena) fortgesetzt werden, wenn das Auswärtsspiel beim Zweitplatzierten SV Justiz ansteht. “Wir haben eine sehr willige Mannschaft, die Spieler sind ambitioniert und wollen mehr. Auf alle Fälle ist das Spiel bei Justiz für uns richtungsweisend“, meint Trainer Muamer Cosic, der im Sommer gleich zehn neue Spieler dazu bekam.“Es ist positiv zu werten, dass wir heuer auf einen größeren Kader zurückgreifen können, in der vergangenen Saison war er ja leider viel zu klein. Deshalb ist es auch zum Abstieg aus der Gebietsliga gekommen“, meint der St. Mareiner Sektionsleiter Sinisa Stojanovic.