Faustballturnier in Frohnleiten

AT

, Erzherzog-Johann-Straße 13 , 8130 Frohnleiten AT

Sportplatz , Erzherzog-Johann-Straße 13 , 8130 Frohnleiten AT

Heuer findet das mittlerweile 42. Internationale SV Mayr-Melnhof Faustballturnier am TV Frohnleiten Sportplatz statt. Dieses Jahr hat sich das argentinische Nationalteam, der mehrfache Südamerikameister Sogipa Porto Alegre, sowie auch viele namhafte österreichische Mannschaften – unter ihnen auch Union Compact Freistadt und TuS Kremsmünster als mehrfache österreichischer Meister – angekündigt. Gestartet wird das Turnier am 29. Juli um 10 Uhr sowie am 30. Juli um 9 Uhr. Das Finale findet um 13 Uhr statt.