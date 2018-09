Internationaler Raiffeisen-GrandPrix

16.09.2018, 21:38 Uhr

- Die Generalprobe für die Rad-Weltmeisterschaft in Innsbruck -

185 Kilometer und 3000 Höhenmeter galt es für die Teilnehmer zu bewältigen. Um 10:30 fiel der Startschuss für die-Gruppe, kurz darauf der für die Junioren. Gestartet wurde am Hauptplatz in Judendorf - die Strecke führte über Plankenwarth und St. Oswald, Schirning und Rein zurück nach Judendorf. Die Radrennfahrer fuhren den Parkour insgesamt neun Mal. Der Österreicher Riccardo Zoidl konnte sich den 2. Platz in der-Gruppe sichern.