Lust auf ein Match gegen Neymar Jr.?

24.04.2018, 18:00 Uhr

Johnny Ertl managt ein Kickturnier mit 140.000 Spielern. Das Siegerteam trifft den PSG-Star in Brasilien.

Seit 2016 ist der gebürtige Feldkirchner Johnny Ertl Projektleiter von “Neymar Jr’s Five“, einem von PSG-Star Neymar ins Leben gerufenen Kleinfeldturnier, das auf allen Kontonenten gespielt wird. Dahinter verbirgt sich nicht mehr und nicht weniger als das weltweit größte 5-gegen-5-Fußballturnier. “Gespielt wird heuer in 62 Ländern, wir rechnen mit der Beteiligung von etwa 140.000 Fußballern rund um den Globus unter der Schirmherrschaft des brasilianischen Fuballstars“, erklärt Ertl, der weltweit für den Sport- und Marketingbereich von “Neymar Jr’s five verantwortlich ist.Ab 12. Mai – mit Start in Graz – steigen auch die Vorrunden-Turniere und Ausscheidungen in ganz Österreich. Neben Graz sind Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien Austragungsstätten der Vorrunden. Klar, dass der Ex-Sturmkicker und England-Export Ertl live vor Ort ist, wenn “sein“ Turnier in Österreich in Szene geht.Für das Grazer Kleinfeldturnier, das heuer, am 12. Mai, nicht wie zuletzt am Hauptplatz, sondern am Karmeliterplatz ausgetragen, werden noch Fünfer-Mannschaften gesucht. Mitmachen können Mädels und Burschen, die zumindest 16 Jahre alt sind.Das ist aber erst der Start zu einem oder sogar mehreren möglichen großen Abenteuern. Die jeweils besten drei Mannschaften aus den vier Österreich-Vorrunden werden am 23. Juni das Bundesfinale in Wien bestreiten. Dort wird jenes Team ermittelt, das Ende Juli zusammen mit “Guide“ Johnny Ertl zum “World Final“ nach Sao Paulo in Brasilien fliegt. Dort, im “Instituto Project Neymar Jr“ treffen sich die 62 qualifizierten Mannschaften als aller Herren Länder, die dann den World-Finals-Sieger ermitteln. Dieses Siegerteam darf sich auf zwei weitere Top-Preise freuen: Ein Match gegen Neymar und dessen Freund, dem Manchester-City Star Gabriel Jesus im “Instituto Project Neymar Jr“. Und: “Dazu kommt ein Dreitagestrip nach Paris. Dort werden die Sieger Neymar Jr. wieder persönlich treffen und sind daneben auch zu einem Match von PSG engeladen“, weiß Puls-4-Experte Ertl, der Neymar bei den vorangegangen Turnieren schon kennenlernen durfte.Zum Turniermodus: Gespielt wird auf Kleinfeld, fünf gegen fünf, trifft ein Team, muss ein Gegenspieler vom Feld. Spielberechtigt sind alle Fußballbegeisterten ab 16, vom Hobbykicker bis zum Profi. Details und Infos zur Anmeldung: https://www.neymarjrsfive.com/de/AT